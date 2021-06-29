منافسات الدوري الليبي لكرة اليد تتواصل بـ4 مباريات صباحية

منافسات في الدوري الليبي لكرة اليد. (إنترنت)

تواصلت، صباح اليوم، منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة اليد للموسم الرياضي 2021/2020 التي تقام تحت إشراف الاتحاد الليبي لكرة اليد، واستضافة مدينة مصراته وتحتضن المباريات قاعة مصراته للألعاب الرياضية وقاعة نادي السويحلي للألعاب الرياضية.

وكانت النتائج المسلجلة صباح اليوم الثلاثاء كالتالي:

في المباراة الأولى التي أقيمت بصالة نادي السويحلي بين فريقي قاريونس والاتحاد، انتهت هذه المباراة بفوز فريق الاتحاد بنتيجة 27-18.

والمباراة الثانية في هذه القاعة بين اتحاد الشرطة وفريق الصباح فاز فريق اتحاد الشرطة بنتيجة 29 مقابل 23.

وفي قاعة مصراتة الدولية للألعاب الرياضية فاز فريق الأهلي بنغازي على نجوم المرج بنتيجة 31 مقابل 19.

وفي المباراة الثانية على نفس القاعة تمكن فريق الهلال من الفوز على فريق الأنوار بنتيجة 30 مقابل 20.