عملية جراحية مفاجئة لمؤيد اللافي بعد ساعات من رحلة جنوب أفريقيا ووداع الوداد لدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 05:59 مساء
مؤيد اللافي بعد العملية الجراحية. (فيسبوك)

كشف رياض اللافي، شقيق ووكيل أعمال نجم الكرة الليبية مؤيد اللافي، المحترف بصفوف الوداد البيضاوي المغربي سلامة العملية الجراحية التي خضع لها مؤيد في الساعات الماضية في أنفه.

وكتب رياض، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، مطمئنا جمهور الكرة الليبية عن حالة اللاعب الدولي، الذي تعرض لتصادم قوي في أنفه خلال مباراة فريقه الوداد البيضاوي المغربي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، السبت الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال رياض، عبر «فيسبوك»: «طهورا إن شاء الله، تعرض أخي اللاعب مؤيد اللافي إلى كسر على مستوى الأنف، وأجرى عملية جراحية على مستوى الأنف، بعد تعرضه إلى إصابة في مباراة فريق الوداد في منافسة دوري الأبطال أمام فريق كايزر.. ألف لاباس».

وتعادل الوداد في جنوب أفريقيا دون أهداف أمام كايزر تشيفز، بعد أن كان خاسرا ذهابا في المغرب بهدف، ليودع دوري الأبطال من نصف النهائي.

مؤيد اللافي في مباراة نصف نهائي دوري الأبطال. (فيسبوك)
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