الاتحاد يواجه الاتحاد المصراتي ضمن 4 لقاءات في الدوري الليبي الممتاز.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 03:58 مساء
مباراة لفريق الاتحاد في الدوري الليبي. (فيسبوك)

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع أربع مباريات بالدوري الليبي لكرة القدم في الأسبوع الـ15 من المسابقة الكبرى، فعلى ملعب طرابلس يقام لقاء «الاتحاد متصدر المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة وضيفه «الاتحاد المصراتي ثالث المجموعة برصيد 27 نقطة والمراقب فتحي الخباط.

ويستضيف «الخمس»، رابع المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة على ملعبه، «أبوسليم» صاحب الترتيب قبل الأخير بـ12 نقطة، والمراقب وحيد صالح.

وعلى ملعب مدينة القبة يواجه «شباب» الجبل فريق «التعاون» وكلاهما في مؤخرة ترتيب المجموعة الأولى بتسع نقاط وكلف بمراقبتها آدم شحات.

وعلى ملعب مدينة الأبيار يلتقي «الهلال» رابع الترتيب في المجموعة الأولى برصيد 32 نقطة مع «الأنوار» فى آخر الترتيب برصيد 7 نقاط مع المراقب فرج نجم.

وغداً الأربعاء تختتم الجولة الخامسة عشرة بإقامة خمس مباريات، فعلى ملعب طرابلس تقام مباراتان متتاليتان، المباراة الأولى تجمع «الأهلي طرابلس» وضيفه «السويحلي» وتعقبها مباراة «الوحدة و«المدينة»، وبملعب الزاوية «الأولمبي» يستضيف «الشط»، وعلى ملعب سرت يستضيف «الخليج» فريق «النصر»، وبملعب بنينا يحل «دارنس» ضيفاً على «الأهلى بنغازي».

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