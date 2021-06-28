انطلاق منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة اليد بـ4 مواجهات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 28 يونيو 2021, 10:15 مساء
منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة اليد. (اللجنة الإعلامية لكرة اليد)

انطلقت صباح اليوم الإثنين منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة اليد للموسم الرياضي 2021/2020 التي تقام تحت إشراف الاتحاد الليبي لكرة اليد، باستضافة مدينة مصراته وتحتضن المباريات قاعة مصراته للألعاب الرياضية وقاعة نادي السويحلي للألعاب الرياضية. 

وحسب اللجنة الإعلامية لكرة اليد فإن اليوم الأول شهد اجراء أربع لقاءات في اللقاء الافتتاحي بقاعة نادي السويحلي جمع فريقي الهلال والصباح، وانتهت لصالح فريق الهلال بنتيجة 30 هدفا مقابل 21 هدفا، وكان الشوط الأول انتهى أيضا لصالح فريق الهلال بنتيجة (8/13). 

وفي اللقاء الثاني جمع فريقي قاريونس وبنغازي الجديدة، وانتهت لصالح فريق بنغازي الجديدة بنتيجة 29 هدفا مقابل 25 هدفا، وكان الشوط الأول انتهى أيضا لصالح فريق قاريونس بنتيجة (13/15). 

وبقاعة مصراته للألعاب الرياضية وضمن المجموعة الأولى أيضا وفي اللقاء الافتتاحي والذي جمع فريقي الأهلي بنغازي والأنوار وانتهي لصالح الأهلي بنغازي  بنتيجة 22 هدفا مقابل 19 هدفا. 

وفي المباراة الثانية جمعت فريقي الاتحاد ونجوم المرج وانتهت لصالح فريق الاتحاد بنتيجة 39 هدفا مقابل 19 هدفا وكان الشوط الأول انتهى أيضا لصالح فريق الاتحاد بنتيجة (8/18).

منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة اليد. (اللجنة الإعلامية لكرة اليد)
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