عقوبات قاسية من لجنة المسابقات تجاه مدربين ولاعبين بالدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 01:11 صباحا
مدرب فريق نادي المدينة عبدالحفيظ أربيش. (إنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، القرار رقم 29 للعام 2021، عقوبات بشان بعض اللاعبين والمدربين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ومن ضمن ما جاء في مادته الثالثة عقوبات اللاعبين: معاقبة لاعب نادى النصر علي رمضان بالإيقاف عن المشاركة مع فريقه لعدد 3 ثلاث مباريات متتالية، وبغرامه ماليه قدرها 1500 د.ل ألف وخمسمائة دينار، تطبيقا للمادة 14 فقرة 4 من لائحة الجزاءات. 

ومعاقبة لاعب أبوسليم محمد فرج مخلوف بالإيقاف عن اللعب مع فريقه لعدد 2 بمباراتين متتاليتين وبغرامة ماليه قدرها 1000 ألف دينار، تطبيقا للمادة 18 فقره 6. ومعاقبة لاعب نادى المدينة اساك لعدد مباراة واحده تطبيقا للمادة 18 من لائحة الجزاءات.

وفي المادة 4 عقوبات المرافقين، تم معاقبة مرافق نادي النصر يوسف جميل بالإيقاف عن مرافقة فريقه لعدد 3 ثلاث مباريات متتالية، وبغرامة مالية قدرها  1000 ألف دينار تطبيقا للمادة 41 فقره  3 من لائحة الجزاءات. كما تم معاقبة مرافق نادي رفيق سعيد الكايخ من مرافقة فريقه لعدد مباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 300 ثلاثمائة دينار. 

وأصدرت اللجنة قرارا بمعاقبة مدرب فريق نادي المدينة عبدالحفيظ أربيش من مرافقة فريقه لعدد أربع مباريات متتالية مع غرامة مالية قدرها  1500 ألف وخمسمائة دينار، تطبيقا للمادة 42 فقره  2من لائحة الجزاءات.

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