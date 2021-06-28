تعرف على نتائج مباريات اليوم الإثنين من الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 28 يونيو 2021, 10:30 مساء
فريق الأخضر الليبي. (إنترنت)

جرت مساء اليوم الإثنين، ثلاثة مباريات من الجولة الرابعة إياب في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وكانت النتائج على النحو التالي:

في ملعب شيخ الشهداء استطاع فريق الأخضر السيطرة والفوز على فريق نجوم أجدابيا بنتيجة هدفين نظفين، الأول جاء في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب حسن عباس، والثاني جاء عن طريق محمد عبد السلام الشبه.

بهذا الفوز يصل الأخضر للمركز الثالث مؤقتا برصيد 34 نقطة، وبقي فريق النجوم بنفس رصيده السابق 9 نقاط.

وفي ملعب صبراتة انتهت مباراة رفيق وضيفه فريق المحلة بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

بادر فريق المحلة بالتسجيل في منتصف الشوط الأول عن طريق اللاعب محمد الحوته، والذي انتهى به الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد فريق رفيق إلى المباراة حيث عدل له المحترف بادي باي في الدقيقة 66، وسجل الهدف الثاني لرفيق وائل إصدارة في الدقيقة 73، واستمرت هذه االنتيجة حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المضاف حيث استطاع المحلة تسجيل هدف التعديل عن طريق راسية ناصر دلة في الدقيقة 93 لضيف كل فريق نقطة في رصيده.

بهذه النتيجة أصبح فريق المحلة رصيده من النقاط 18 نقطة ورفيق 14 نقطة.

وفي ملعب شحات أقيمت مباراة التحدي والصداقة وانتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وقد تحصل فريق الصداقة على ركلة جزاء وقد أهداره لاعب الصداقة محمد صلاح بعد التصدي لها من قبل حارس التحدي أحمد عياد.

بهذه النتيجة يضيف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح التحدي 18 نقطة والصداقة 13 نقطة.

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