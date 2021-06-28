إشادة من الوسط الرياضي بخطوة إعداد مسودة قانون عام للرياضة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 28 يونيو 2021, 08:25 مساء
محمد إسماعيل وخالد صلاح ومصطفى الجربي. (إنترنت)

أشادت عدة شخصيات رياضية بخطوة إعداد مسودة قانون عام للرياضة وأعتبروها حدث رياضي مميز، ويستحق الإشادة، حيث بدأت اللجنة المكونة من 22 عضوا أعمالها خلال هذا الشهر.

المدرب واللاعب السابق محمد إسماعيل اعتبرها خطوة إيجابية لإنشاء دستور للرياضة الليبية، وسيخدم هذا القانون الرياضة كثيرا، ويحدد كثير من الأشياء المهمة. 

خالد صلاح الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لتنس الطاولة، قال إن مسودة قانون عام الرياضة عمل مهم، مضيفًا: "أرجوا أن تتم المصادقة عليه من مجلس النواب بعد الانتهاء من إعداده لأنه سيحدث نقلة للرياضة".

الحكم الدولي السابق والمراقب في كرة القدم مصطفى الجربي، أوضح: "ننتظر مسودة جيدة لقانون عام الرياضة وتقديم عمل نموذجي من كل الأعضاء ونحن بحاجة لهذا القانون خاصة في تنظيم الأندية التي تشهد فوضى كبيرة".

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