علي صابر يدعو عمومية «الأولمبية الليبية» للاجتماع في 13 يوليو

أعضاء الأولمبية الليبية. (إنترنت)

وجه رئيس اللجنة الأولمبيه الليبية المكلف علي صابر، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية اللجنة الأولمبية الليبية (رؤساء الاتحادات الرياضية العامة، والخبراء والخبيرات) لحضور الاجتماع الغير عادي الجمعية العمومية الذي سيعقد الثلاثاء 13 يوليو المقبل، العاشرة صباحًا بصالة الاجتماعات بميدان الفروسية بطرابلس.

وستتم مناقشة: اعتماد محضر الاجتماع العادي للجمعية العمومية اللجنة الأولمبية الليبية المنعقد بمدينة مصراتة في 26/ 12/ 2020.

والتأكيد على بيان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الصادر في 26/ 6/ 2021، الذي يشار إلى أن الأولمبية الليبية عقدت بتاريخ 26 ديسمبر 2020 اجتماعًا عاديًا بقاعة فندق «الماسة» بمدينة مصراتة بحضور 56 عضوًا من أصل 70 عضوًا، وبحضور الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبيه الأفريقية المهندس أحمد أبو القاسم هاشم كمراقب عبر تطبيق زووم (zoom).

وتم في هذا الاجتماع قبول عضوية الاتحادات المنتخبة حديثًا بالجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية، وهي الاتحاد الليبي للتجديف والاتحاد الليبي للملاكمة والاتحاد الليبي للإسكواش والاتحاد الليبي للرياضات الإلكترونية والاتحاد الليبي للترايثلون والاتحاد الليبي للريشة الطائرة.

و تم عرض قرار مجلس الإدارة، إحالة موضوع النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية إلى الجمعية العمومية، لما ارتكبه من أفعال جسيمة، أضرت باللجنة الأولمبية الليبية، وكذلك الشكاوى المقدمة من أعضاء بالجمعية العمومية، وقررت تطبيق المادة (36) فقرة (6) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية بإسقاط عضوية محسن محمد السباعي، من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية بصفته النائب الأول للرئيس، وكذلك إسقاط عضويته من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية ليصبح مكانه شاغرًا، وسيتم انتخاب البديل في أول اجتماع للجمعية العمومية.

كما قررت إسقاط عضوية، رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل إبراهيم قريش من عضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية، تطبيقًا للمادة 36 فقرة 6 وأقرت أيضًا اعتماد التقرير المالي، واعتماد الميزانية التقديرية للعام 2021، وتأجيل اعتماد إضافة تسمية على شعار اللجنة الأولمبية الليبية، ويتم اعتماد المقترح الجديد بالتمرير بعد إحالته بوقت كافٍ إلى كامل أعضاء الجمعية العمومية لإبداء الملاحظات وتم عرض أعمال المكاتب (الاستثمار - المشروعات - القانوني - التضامن الأولمبي) للعام 2019/ 2020.

وتم الارتياح لما قامت وتقوم به مكاتب اللجنة الأولمبية الليبية وتم اعتماد اللائحة المالية ولائحة شؤون الموظفين والهيكل التنظيمي للجنة الأولمبية الليبية، مع إضافة مدير مكتب الأمين العام، وتأجيل اعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية إلى جلسة أخرى بعد استلام أية ملاحظات من أعضاء الجمعية العمومية.

وقررت الجمعية العمومية في البندين التاسع والعاشر من جدول الأعمال تفويض رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية بتشكيل لجنة تتولى النظر في طلبات البيع أو التنازل عن أصول منقولة تتمثل في مركبات آلية، التي تجاوزت مدة استعمالها خمس سنوات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك وتفويض مجلس الإدارة بتشكيل لجنة ومخاطبة المجلس الرئاسي بشأن تقديم الدعم للاتحادات الرياضية عن طريق اللجنة الأولمبية الليبية، وتفويض رئيس المجلس بحل مشكلة عدم حصول موظفي اللجنة الأولمبية الليبية على مرتباتهم من الأشهر (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2016)، التي لم تسيل للجنة الأولمبية الليبية من وزارة الشباب والرياضة.