«بوابة الوسط» ترصد أسماء البعثة الليبية المشاركة في «أولمبياد طوكيو»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 28 يونيو 2021, 04:24 مساء
في الإطار الأيمن شعار الأولمبية الليبية والأيسر الأولمبية الدولية. (أرشيفية - إنترنت)

علمت «بوابة الوسط» أن رئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق، والأمين العام للجنة خالد الزنكولي، أصبحا ضمن المتواجدين في «أولمبياد طوكيو» خلال الفعاليات المنتظر إقامتها بين 23 يوليو و8 أغسطس المقبلين.

كما علمت «بوابة الوسط» أن الوفد الليبي المشارك في الأولمبياد سيكون برئاسة النائب الثاني للجنة الأولمبية الليبية علي الصابر، ويضم رياضي التجديف حسين قنبور ومدربه أحمد فكرون ورياضي الجودو علي عمر ومدربه زكريا الأسود، والسباح عدي حسونة في سباق 200 متر حرة، والمتسابق محمد الحريزي في سباق الماراثون، وهديل عبود في سباق 100 متر جري مع المدرب فتحي عبود، والإداري وليد مبارك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق عيادات خاصة وصيدليات في بنغازي
ليبيا
بلجيكا تجرد البرتغال من لقب أوروبا وتبلغ ربع النهائي لملاقاة إيطاليا بعد حبس ...
رياضة عالمية
ترامب يطلق من أوهايو معركة انتخابات منتصف الولاية
دولى
وزارة الداخلية: حملة أمنية لضبط الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة (صور)
ليبيا
البعثة الأممية تعلن التوصل إلى «صيغ توافقية» حول العديد من القضايا العالقة بشأن ...
ليبيا
صراع بلجيكي - برتغالي لخطف فرصة لقاء إيطاليا في ربع نهائي «يورو 2020»
رياضة عالمية
السعودية: ضبط 14.4 مليون حبة «كبتاغون» قادمة من لبنان
عربى
إحراق كنيستين كاثوليكيتين في أراض للسكان الأصليين بكندا
دولى
قلق يسود مختلف دول العالم بسبب المتحورة «دلتا»
دولى
استمرار انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار
اقتصاد
تيار أفريقي يقاوم مبادرات إعادة المرتزقة: «قنابل موقوتة»
ليبيا
واشنطن: اتصالات سرية مع تركيا والإمارات بخصوص التدخل في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات بسيطة لصيانة المقاعد الجلدية بسيارتك