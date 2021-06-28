«بوابة الوسط» ترصد أسماء البعثة الليبية المشاركة في «أولمبياد طوكيو»

في الإطار الأيمن شعار الأولمبية الليبية والأيسر الأولمبية الدولية. (أرشيفية - إنترنت)

علمت «بوابة الوسط» أن رئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق، والأمين العام للجنة خالد الزنكولي، أصبحا ضمن المتواجدين في «أولمبياد طوكيو» خلال الفعاليات المنتظر إقامتها بين 23 يوليو و8 أغسطس المقبلين.

كما علمت «بوابة الوسط» أن الوفد الليبي المشارك في الأولمبياد سيكون برئاسة النائب الثاني للجنة الأولمبية الليبية علي الصابر، ويضم رياضي التجديف حسين قنبور ومدربه أحمد فكرون ورياضي الجودو علي عمر ومدربه زكريا الأسود، والسباح عدي حسونة في سباق 200 متر حرة، والمتسابق محمد الحريزي في سباق الماراثون، وهديل عبود في سباق 100 متر جري مع المدرب فتحي عبود، والإداري وليد مبارك.