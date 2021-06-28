أبطال «بالخير» يتوجون في التايكوندو بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 28 يونيو 2021, 04:04 مساء
أبطال ليبيا في التايكوندو. (إنترنت)

توج أبطال صالة نادي «بالخير» لألعاب الدفاع عن النفس في لعبة التايكوندو ببطولة تونس وسط مشاركة عديد الرياضيين في ليبيا وتونس لفئة الأشبال، التي اختتمت أمس الأحد.

توج الرياضي إبراهيم بريش من صالة نادي «بالخير» بالقلادة الذهبية وتحصل على كأس أفضل لاعب في البطولة، بينما توج بالقلادة الفضية الرياضي أيمن أبوقصيعة من نادي «بالخير».

يشار إلى أن صالة «بالخير» بطرابلس شاركت في هذه البطولة برياضيين إثنين فقط وتوج الاثنان بالقلائد، محققين الهدف المطلوب من المشاركة.

من جانبه قال مدرب صالة «بالخير»، محمد بلتيت، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، «الحمد لله حقق أبطال الصالة نتائج جيدة وممتازة، رغم المنافسة القوية على تحقيق النتائج من جانب الرياضيين التوانسة».

وأضاف: «لكن بشهادة الجميع فإن المشاركة كانت ناجحة، ونشكر صالة بالخير على توفير إمكانية المشاركة في هذه البطولة، التي تأتي في إطار الرفع من الأداء الفني والاحتكاك الدولي للرياضيين، وإزالة عامل الخوف من المشاركات الدولية، كما نأمل المزيد من هذه المشاركات مستقبلًا».

واختتم مدرب صالة بالخبر قائلًا: «نشكر ولي أمر الرياضي إبراهيم السيد محمد بريش الذي تكفل المواصلات إلى تونس والإقامة هناك، وتحمل معنا متاعب الرحلة».

أبطال ليبيا في التايكوندو. (إنترنت)
أبطال ليبيا في التايكوندو. (إنترنت)
محمد بلتيت. (إنترنت)
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