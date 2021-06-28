3 مباريات في الجولة 15 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.. الإثنين

مباراة للأخضر في الدوري الليبي الممتاز. (صفحة الأخضر عبر فيسبوك)

تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات، فعلى ملعب صبراتة، يستضيف رفيق برصيد 13 نقطة المحلة برصيد 17 نقطة.

وبملعب البيضاء، يحل نجوم أجدابيا صاحب الترتيب الحادي عشر بـ9 نقاط ضيفًا على الأخضر، رابع المجموعة الأولى بـ31 نقطة، وبملعب مدينة شحات يلتقي الصداقة ثامن المجموعة الأولى بـ12 نقطة بوالتحدي سادس المجموعة برصيد 17 نقطة.



وغدًا الثلاثاء تقام أربع مباريات، حيث يشهد ملعب طرابلس لقاء الاتحاد وضيفه الاتحاد المصراتي، وبملعب مدينة الخمس، يحل أبوسليم ضيفًا على الخمس، وبملعب البيضاء، يلتقي شباب الجبل والتعاون، وبملعب مدينة الأبيار يحل الهلال ضيفًا على الأنوار.

والأربعاء تختتم الجولة بإقامة خمس مباريات، ملعب طرابلس يشهد إقامة مباراتين متتاليتين، المباراة الأولى تجمع الأهلي طرابلس وضيفه السويحلي، وتعقبها مباراة الوحدة والمدينة، وبملعب الزاوية الأولمبي يستضيف الشط.

وعلى ملعب سرت، الخليج يستضيف النصر، وبملعب بنينا دارنس يحل ضيفًا على الأهلى بنغازي.