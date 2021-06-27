44 لاعبا في بطولة «رواد الغربية للتنس»

منافسات التنس الليبي. (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت، أمس السبت، على ملاعب التنس بالمدينة الرياضية بطرابلس، بطولة المنطقة الغربية المفتوحة لرواد التنس الأرضي، تحت إشراف الرابطة الليبية لرواد التنس، بمشاركة 44 لاعبًا من مدن طرابلس ومصراتة وصبراتة وزليتن.

اللاعبون هم: علي بشير وبدر الطبال وعمر نصر وعبدالرحمن المصفح وسند حبيب حداد ومحمد الجلاح ومحمد امبارك ومحمد البوزيدي وحسين العالم ونزار الشاردة ومروان الرايس والهادي الرياني وخالد الهوني

وعبداللطيف زغدود وعزيز الدويب والنعاس عبيد ومؤيد حمودة وابراهيم زغوان.

بالإضافة إلى حسان الجمل وعبدالباسط المشري ويحيي البوسيفي والمبروك محمد ومالك البوسيفي ومحمد الدراهمي وطارق أحمد وعادل الجديد وأكرم الطيب ووليد غريب وهاشم الفزاني ومحمود شحاتة وسامي المسلاتي وعادل عجمي ومهند الطيب وعبدالخالق نصرات ومصعب الجهاني وأحمد الطيب وإبراهيم الشتيوي ومحمد الشريف وعبدالله اللموشي وسراج بن طالب وأحمد بن ناجي ومختار أبوتوتة وعادل الكفالي ومحمد سلطان.