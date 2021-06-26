«بوابة الوسط» تستعرض إحصائية الدوري بعد ديربي بنغازي.. 342 هدفا ونشنوش بطلا والبدري هدافا

مباراة للأهلي بنغازي في الدوري الليبي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

اختتمت، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز باقامة أخر ثلاث مباريات هذا الأسبوع واسفرت عن تعزيز الاتحاد لصدارة المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة وملاحقة الأهلي طرابلس له برصيد 30 نقطة.

أما الأهلي بنغازي ففي صدارة المجموعة الأولى برصيد 38 نقطة ويلاحقه النصر بـ35 نقطة والهلال 32.

المجموعة الأولى

الأخضر- شباب الجبل 2 - صفر.

الهلال - التعاون 2 - صفر.

نجوم أجدابيا - الصداقة 2 - صفر.

التحدي - دارنس 1- 2.

خليج سرت - الأنوار 1- صفر.

الأهلي بنغازي - النصر 1-1.

المجموعة الثانية

أبوسليم - الأولمبي 1-2.

المحلة - الخمس 2-2.

الاتحاد - رفيق 3- صفر.

المدينة - الاتحاد المصراتي 1-1.

السويحلي - الوحدة صفر -1.

الأهلي طرابلس - الشط 1- صفر.

ترتيب المجموعة الأولى:

الأهلي بنغازي 38 نقطة - النصر 35 - الهلال 32 - الأخضر 31 - خليج سرت 18 - التحدي 17- دارنس 16 - الصداقة 12- شباب الجبل 9 - التعاون 9 - الأنوار 7 - نجوم أجدابيا 9.

ترتيب المجموعة الثانية:

الاتحاد 34 نقطة - الأهلي طرابلس 30 - الاتحاد المصراتي 27 - الخمس 19 - السويحلي 18 - المحلة 17- المدينة 15- الأولمبي 17- رفيق 13- أبوسليم 12- الوحدة 9- الشط 8.

تم تسجيل 12 هدفا في المجموعة الأولى و14 هدفا في المجموعة الثانية بمجموع أهداف الأسبوع 26 هدفا.

مجموعة الأهداف التي تم تسجيلها حتى الأسبوع الـ14 هي 342 هدفا، وشهدت المجموعة الأولى تسجيل 181 هدفا، والثانية سجلت 161 هدفا.

هداف الدوري الليبي فيصل البدري قائد فريق الهلال برصيد 9 أهداف.

شهدت مباراة ديربي بنغازي خروج البطاقة الحمراء لمدافع فريق النصر علي سلامة وشهدت مباراة الاتحاد المصراتي والمدينة خروج البطاقة الحمراء لمدرب فريق المدينة عبد الحفيظ أربيش ومحترف فريق المدينة ايزك.

اضعف خط دفاع فريق الشط بقبوله 21 هدفا وتسجيله 10 أهداف.

الحارس محمد نشونش حارس الأهلي طرابلس حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة من أصل 14 أسبوع دخلت شباكه 4 أهداف بزمن قياسي في الدوري الليبي 1039 دقيقة ولم يخسر فريق الأهلي طرابلس أي مباراة بل تعادل في مباريات أمام أبوسليم والمدينة والاتحاد والسويحلي والمحلة وسجل 16 هداف أخر الأهداف أمام الشط.

الأهلي بنغازي لعب 14 أسبوع ونجح في الفوز بـ12 مباراة وتعادل في اثنين أمام دارنس والنصر ولم يخسر أي مباراة وخط هجومه سجل 26 هدف بهدف التعادل في ديربي بنغازي مع النصر واستقبلت شباكه أربع أهداف ولم يخسر أي مباراة.

فرق مهددة بالهبوط اذا ما تم تنفيذ قرار الهبوط من المجموعة الأولى الأنوار 7 نقاط وشباب الجبل 9 نقاط ونجوم أجدابيا 9 نقاط والتعاون 9 نقاط، وفي المجموعة الثانية الشط 8 نقاط والوحدة 12 نقطة وأبوسليم 12 نقطة ورفيق 13 نقطة.