الهوني إحدى أوراق الترجي الانتقامية من الأهلي في القاهرة بدوري أبطال أفريقيا

مباراة الترجي والأهلي المصري في رادس. (أرشيفية : الإنترنت)

يقود الجناح الدولي الليبي حمدو الهوني فريقه المحترف به الترجي التونسي في مواجهة مصيرية أمام الأهلي المصري على استاد الأهلي السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت.

يدخل الأهلي بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على بطل تونس في رادس 1-0 سجله محمد شريف، لذا فالفريق الأهلاوي لديه أفضلية في التأهل لنهائي دوري الأبطال، لكن اللقاء لن يكون سهلا في ظل الضغوط الشديدة التي وقعت على الأهلي، بعدما ردد كثيرون بأن الفريق ضمن التأهل نسبيا للنهائي الأفريقي، كما أن الفريق التونسي حضر إلى القاهرة، ولديه رغبة جامحة في الثأر، وإقصاء الأهلي من البطولة الأفريقية.

ويتسلح الترجي بخبرات لاعبيه، وكذلك عدم معاناته من نفس ضغوط الأهلي، وهو ما يجعل المباراة غاية في الصعوبة والإثارة والندية، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي «كاف»، إدارة مباراة الأهلي والترجي إلى الكاميروني نيانت، على أن يكون الحكم المغربي رضوان جيد حكما بغرفة تقنية الفيديو، وتأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطي عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بينما نجا فريق أبناء «باب سويقة» من فخ شباب بلوزداد الجزائري، بعدما احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وتحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مع لاعبيه، قبل لقاء الليلة كثيرا عن أهمية التركيز في الملعب، مع انطلاق صافرة البداية وحتى النهاية واللعب بحماس وجدية، وعدم الاستهانة بالفريق التونسي بدعوى ضمان التأهل، بعد نتيجة لقاء الذهاب، وكشف المدير الفني عن أن الكرة لا تعترف إلا بالاجتهاد، لذا لا بد أن يجتهد الجميع، ويبذل قصارى جهده، وشرح لهم دوافع الفريق التونسي في الثأر، وهو ما يحتم على الجميع في الأهلي التركيز جيدا، حتى يتأكد صعود الفريق رسميا لنهائي البطولة، ويقطع خطوة كبيرة نحو الحفاظ على اللقب القاري، الذى يحمله منذ النسخة الأخيرة.

وحث المدير الفني للترجي معين الشعباني، لاعبيه على ضرورة التحلي بالهدوء، وعدم الاستعجال في إنهاء الهجمة أو التوتر، مؤكدا لهم أنهم فريق كبير شريطة أن يلعبوا بروح قتالية، وأن يستغلوا الأخطاء التي يولدها الضغط المتواصل على لاعبي الأهلي، لتعويض نتيجة مباراة الذهاب، وضرورة استغلال السرعات الموجودة في صفوف الترجي والمساحات التي تتاح لهم خلال المباراة نتيجة اندفاع الأهلي للهجوم.