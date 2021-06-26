بيان لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية بعد اجتماعها غير العادي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 26 يونيو 2021, 04:54 مساء
اللجنة الأولمبية الليبية. (أرشيفية : إنترنت)

عقد، اليوم السبت، بصالة الاجتماعات بمقر ديوان اللجنة الأولمبية الليبية اجتماعا غيرعادي لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية تم في ختامه إصدار بيان أكد فيه مجلس الإدارة احترامه للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية والمنظومة الرياضية الدولية.

وأكد أيضا عدم ارتياحه للضغوطات التي تعرض لها رئيس مجلس الإدارة في اللجنة الأولمبية الليبية، برئاسة دكتور جمال الزروق في شخصه خلال الفترة الماضية، وجاء في البيان الصادر عن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن جميع القرارات الصادرة عنه تأتي تنفيذا لتوصيات وسياسات وقرارات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية ومجلس إدارتها، وتعتبرها مسؤولية تضامنية لجميع أعضائها، بحسب ما جاء عبر صفحة اللجنة الأولمبية على «فيسبوك».

وتابع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية ما تمخض عنه الاجتماع الذي عقد، الإثنين الماضي، بمقر ديوان وزارة الرياضة بين وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية والوفد المرافق له، وتم التأكيد على العلاقات الطيبة والمثالية مع وزارة الرياضة والتي تتفق مع العمل الأولمبي والمنظومة الرياضية عامة.

وعبر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية عن ارتياحه التام للنتائج الإيجابية في هذا الاجتماع والتي ترجمت النوايا والإرادة الحقيقية لمد جسور التعاون بين جانحي الرياضة الليبية.

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