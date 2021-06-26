فوز المعلمين وأبي الأشهر وفشلوم في جولف طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 26 يونيو 2021, 04:36 مساء
منافسات الجولف في ليبيا. (فيسبوك)

يتواصل على ملعب نسيم البحر بتاجوراء دوري طرابلس للجولف، اليوم السبت، أقيمت ثلاث مباريات في دوري الدرجة الثانية، حيث فاز فريق المعلمين المكون من فوزي الطويري ومحمود الشكشوكي ومحمد القعود ومحمد العماري وعبدالمالك العماري على فريق قرقارش التخصصي بفارق 14 ضربة (283 للمعلمين مقابل 297 لقرقارش).

وفاز أبي الأشهر على الضواحي بفارق عشر ضربات (287 ضربة لأبي الأشهر مقابل297 ضربة للضواحي)، كما فاز فشلوم على سيدي سليم بفارق 12 ضربة (فشلوم 273 وسيدي سليم 285).

يشار إلى أن فرق قرقارش وأبي الأشهر وفشلوم وسيدي سليم قد ضمنت التأهل إلى نهائيات بطولة ليبيا للدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية ضمنت فرق فشلوم وأبي الأشهر وسيدي سليم تأهلها ويبقى التنافس على بطاقة التأهل الرابعة محصورا بين فرق المعلمين والضواحي وقرقارش.

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