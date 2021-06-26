16 لاعبا في بطولة جامعات الغربية لكرة المضرب

منافسات التنس في ليبيا. (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، اليوم السبت، على ملاعب التنس بالمدينة الرياضية بطرابلس، بطولة جامعات المنطقة الغربية لكرة المضرب، تحت إشراف وتنظيم اتحاد الطلاب الرياضي، بمشاركة اللاعبين، أحمد مصطفى موحان ومحمد رضا الجلاح ومحمد ميلاد امبارك وسند حبيب الحداد.

أيضا يشارك محمد سلطان ومهند محمد الترهوني وحسين العالم ومحمد البوزيدي وعبدالعزيز الذويب وإبراهيم الشتيوي ومحمد الشريف وعبدالحكيم المنصوري وهيثم يونس وعبيده خيري العجيلي ومحمد فتحي القماطي وعلي فتحي أبوخشيم.

يشار إلى أن تصفيات مماثلة ستقام لطلاب الجامعات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، ويتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل منطقة إلى نهائيات بطولة ليبيا لكرة المضرب للجامعات التي تستضيفها مدينة البيضاء في العاشر من يوليو المقبل.