بالصور: رباعو الأخضر أبطال الشرقية في رفع الأثقال

رباعو الأخضر أبطال الشرقية في رفع الأثقال. (فيسبوك)

توج براعم وشباب نادي الأخضر ببطولة المنطقة الشرقية لرفع الأثقال، التي أقيمت يومي الخميس والجمعة، بصالة نادي أبطال الجبل للكاراتية، بمشاركة 29 رباعا مثلوا أندية الأخضر (البيضاء) القيروان (مسة) والشعلة (بطة) والهلال (طبرق) وبدر (الجغبوب) وتغيب أندية منطقة بنغازي بحجة عدم وجود الإمكانات، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

1- وزن 37 كغم (براعم)

توج بالميدالية الذهبية رباع الأخضر إسلام بوفراج عطية بمجموع 58 كغم، ونال الفضية زميله في نادي الأخضر عمر أحمد علي بمجموع 32 كغم، والميدالية البرونزية لرباع نادي الشعلة معتز بالله عبدالله يونس بمجموع 31 كغم.

2- وزن 43 كغم (براعم)

توج بالذهبية رباع الأخضر علي منصور بشير بمجموع 65 كغم، ونال الفضية رباع الهلال المنتصر يونس سالم بمجموع 53 كغم، والبرونزية لرباع الأخضر محمد عبدالحاكم بمجموع 46 كغم.

3- وزن 49 كغم

توج بالذهبية رباع الأخضر محمد أحمد بشير بمجموع 62 كغم، ونال الفضية رباع القيروان أكرم محمود بمجموع 52 كغم، والبرونزية لرباع الأخضر محمد عبدالحاكم بمجموع 46 كغم.

4- وزن 55 كغم (براعم)

توج بالذهبية رباع الأخضر خالد فرج عبدالله بمجموع 75 كغم.

5- وزن 61 كغم (براعم)

توج بالذهبية رباع الأخضر علي صلاح علي بمجموع 51 كغم، ونال الفضية رباع الشعلة جمال عبدالناصر أمحمد بمجموع 34 كغم.

6- وزن 49 كغم (شباب)

توج بالذهبيه رباع الأخضر عطية بوفراج عطية بمجموع 94 كغم، ونال الفضية زميله بالفريق محمد فرج عبدالله بمجموع 80 كغم، والبرونزية لرباع الهلال يونس سالم.

7- وزن 55 كغم (شباب)

توج بالذهبيه رباع الأخضر محمود عبدالحاكم عبدالجواد بمجموع 85 كغم، ونال الفضية رباع الأخضر إسلام فائز بشير بمجموع 77 كغم، والبرونزية لرباع الشعلة إبراهيم علي إبراهيم بمجموع 31 كغم.

8- وزن 61 كغم (شباب)

توج بالذهبية رباع الأخضر عبدالكريم فرج عبدالله بمجموع 102 كغم.

9- وزن 73 كغم (شباب)

توج بالذهبيو رباع نادى بدر فرج إبراهيم بمجموع 83 كغم.

10- وزن 89 كغم (شباب)

توج بالذهبية رباع نادى بدر عبدالله محمد عبدالله بمجموع 130 كغم، ونال الفضية رباع الأخضر الحسين علي حماد بمجموع 115 كغم.

11- وزن 102 كغم (شباب)

توج بالذهبية رباع الأخضر الحسن على حماد بمجموع 140 كغم.

الترتيب النهائي فرق براعم

توج بكأس البطولة نادى الأخضر، برصيد 211 نقطة، وكأس الترتيب الثاني لنادى الشعلة 48 نقطة، وثالثا القيروان 25 نقطة، ورابعا الهلال طبرق 25 نقطة.

الترتيب النهائي فرق شباب

توج بالكأس رباعو الأخضر، برصيد 187 نقطة، وجاء بدر الجغبوب ثانيا بـ77نقطة، وثالثا القيروان 63 نقطة، ورابعا الشعلة 61 نقطة، وخامسا هلال طبرق 23 نقطة.

حكام البطولة

أدار مباريات البطولة الحكام يونس مصطفى المستيري ويحيي بوشعالة وقاسم زادمة وعبدالله بوشعالة والصافي حميدة وعبدالرحمن المجبري وجمعة الطحاوي وعلي الطحاوي وعلي الجهاني.

رباعو الأخضر أبطال الشرقية في رفع الأثقال. (فيسبوك)

رباعو الأخضر أبطال الشرقية في رفع الأثقال. (فيسبوك)

رباعو الأخضر أبطال الشرقية في رفع الأثقال. (فيسبوك)