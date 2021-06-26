وزير الرياضة يتعهد بدعم ومساندة اللجنة البارالمبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 26 يونيو 2021, 03:44 مساء
وزير الرياضة في زيارته للجنة البارالمبية. (إنترنت)


قام وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، بزيارة إلى مقر اللجنة البارالمبية الليبية، وعقد اجتماعا مشتركا مع رئيس مجلس إدارتها خالد الرقيبي، بحسب صفحة اللجنة البارالمبية عبر «فيسبوك».

تناول الاجتماع عرض روزنامة البرامج والمناشط الرياضية لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، والوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجهها الاتحادات واللجان الرياضية لألعاب البارالمبية بالمدن والمناطق، وكذلك منتسبو المنتخبات الوطنية لألعاب البارالمبية والأندية المختصة برياضات ذوي الإعاقة.

كما تم التطرق إلى البنى التحتية وأهمية التوسع في توفير المنشآت والصالات والملاعب الرياضية المتخصصة لهذه الفئة.

وأكد الوزير، في ختام الاجتماع، دعم ومساندة الوزارة ووقوفها على مسافة واحدة مع منتسبي البارالمبية، مع توفير جميع المتطلبات وفق المعايير والقوانين واللوائح المعمول بها بهذا الشأن.

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