رسالة تحصين عبر «بوابة الوسط» إلى وزير الرياضة الليبية من التزوير والمحاصصة

عبدالمجيد العريفي (أرشيفية : الإنترنت)

طالب رئيس نادي الوحدة السابق عبدالمجيد العريفي، خلال تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، وزارة الرياضة عبدالشفيع الجويفي بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية.

وجاءت مطالبة العريفي لوزير الرياضة، بهدف استثناء ليبيا من إجراء الانتخابات الرياضية، وقيام الوزارة بالتكليف والتعيين، لأن الانتخابات كانت في غالب الأحيان وللأسف تزويرا ومحاصصة.

وأضاف العريفي، قائلا: «إن بيان وزارة الرياضة الأخير الموجه إلى اللجنة الأولمبية الليبية خطوة ممتازة، والذي طالبها بعدة خطوات لإصلاح الوضع الرياضي الأولمبي المترهل».