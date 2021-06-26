3 مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم تحت أعلى درجات الرقابة

مباراة للأهلي طرابلس في الدوري (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد اليوم السبت مع آخر ثلاث مباريات في الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى الليبي الممتاز لكرة القدم.

بملعب طرابلس يلتقي الأهلي طرابلس ثاني المجموعة الثانية، برصيد 27 نقطة، نظيره الشط الذي يقبع في آخر الترتيب بثماني نقاط في مباراة كلف بمراقبتها عادل الراعي.

وبملعب مصراتة السويحلي، خامس المجموعة الثانية، برصيد 18 نقطة، يستضيف الوحدة الذي يوجد في الترتيب 11 ما قبل الأخير، برصيد 8 ثماني نقاط.

وبملعب بنينا يشهد قمة مرتقبة بين قطبي مدينة بنغازي المتصدرين للمجموعة الأولى الأهلي بنغازي، برصيد 37 نقطة، وملاحقه المباشر النصر بـ34 نقطة ومراقب المباراة الهادي اسويطي.