«فرسان المتوسط» ينهي الحلم الليبي بالسقوط أمام «صقور الجديان»

مباراة منتخب ليبيا والسودان (إنترنت)

فشل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2021، المقامة في الدوحة القطرية، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما سقط أمام نظيره منتخب السودان بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن التصفيات الأولية المؤهلة إلى كأس العرب «قطر 2021».

وسجل محمد عبدالرحمن هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (15)، ليضمن منتخب «صقور الجديان» حجز البطاقة الأولى من أصل سبع في التصفيات، والتواجد في المجموعة الرابعة القوية، إلى جانب مصر والجزائر. وقدم المنتخب السوادني مستوى مميزا في الشوط الأول فارضا أفضلية مبكرة، فكاد محمد عبدالرحمن يسجل بعد سبع دقائق من صافرة البداية من تسديدة داخل المنطقة علت العارضة، قبل أن ينجح اللاعب نفسه في ترجمة ركلة جزاء كسبها المهاجم الآخر سيف الدين مالك (15).

وسنحت عديد الفرص للمنتخب السوادني الذي لقي دعماً جماهيراً بعدما سمحت اللجنة المنظمة بحضور جزئي للجماهير بنسبة 30 في المئة من سعة الملعب وفق إجراءات احترازية مشددة، لتعزيز التقدم من دون أن يتمكن من ترجمتها إلى هدف الاطمئنان. ورد المنتخب الليبي في الشوط الثاني لقلب تأخره، فضغط على مرمى منافسه وكاد عيسى مؤيد يدرك التعادل عندما انفرد بالحارس علي أبوعشرين، بيد أن الأخير تألق في الذود عن مرماه (66) وليحافظ على تفوق منتخب بلاده.

خسارة منتخب ليبيا أمام نظيره السوداني ووداعة البطولة العربية مبكراً، قطع عليه تكرار مقابلة منتخب مصر مرتين في بطولتين كبيرتين، حيث يقع منتخبا الجوار في المجموعة السادسة المؤهلة لكأس العالم المقبل في قطر 2022، بجانب منتخبي أنغولا والغابون.

هذا الإخفاق هو الأول للمدرب الإسباني خافيير كليمنتي، عقب توقيعه على عقد تدريب المنتخب الوطني الليبي، الذي يمر بجملة من الإخفاقات خلال السنوات الأخيرة.

وضمت قائمة المنتخب الأول لكرة القدم استعدادًا لمواجهة المنتخب السوداني، كلا من: فيصل البدري (الهلال)، شامخ العبيدي (الأهلي بنغازي)، السنوسي الهادي (العربي الكويتي)، محمد التهامي (النصر)، عبدالله بلعم (الأهلي طرابلس)، أحمد القديري (الاتحاد المصراتي)، معاذ عيسى (الاتحاد)، نورالدين القليب (السويحلي)، مفتاح طقطق (النصر)، خالد مجدي (الأهلي طرابلس)، محمد زعبيه (الاتحاد)، علي سلامة (النصر)، أيمن عمير (الاتحاد المصراتي)، محمد الترهوني (الأهلي طرابلس)، المعتصم الصبو (الاتحاد)، محمد المنير (الاتحاد)، علي يوسف (الأهلي بنغازي)، عبدالله الشريف (النصر)، طاهر بن عامر (الأهلي بنغازي)، أحمد التربي (الكاظمة الكويتي)، محمد نشنوش (الأهلي طرابلس)، مراد الوحيشي (الأهلي بنغازي)، معاذ اللافي (الاتحاد).

مدرب ليبيا يحدد سبب الخسارة أمام السودان

وقال المدير الفني لـ«فرسان المتوسط»، المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، إن فريقه قدم مستوى متميزا أمام المنتخب السوداني لكن التوفيق لم يحالفه. وقال مدرب ليبيا: «المباراة كانت صعبة على الفريقين. قدمنا خلالها مستوى جيدا، إلا أن التوفيق لم يحالفنا، ونجح منتخب السودان في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء».

وأوضح: «المنتخب الليبي عاد بعدها وأتيحت له عدة فرص لم يتمكن من استغلالها وتحويلها إلى أهداف، وبخلاف الهدف لم تكن هناك فرص كثيرة للسودان مثلنا، لكننا في النهاية خسرنا».

وعن تأثير الخسارة على الفريق قال كليمنتي: «علينا أن نتقبل الهزيمة وننظر إلى الجانب الإيجابي، فالمنتخب قدم مباراة جيدة، لعبنا بطريقة جيدة خاصة في الشوط الثاني».

تصريحات نشنوش عقب السقوط

وقال حارس مرمى المنتخب الليبي، محمد نشنوش، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «المباراة كانت صعبة، حاولنا خلالها تقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز للتأهل للبطولة إلا أننا لم نتمكن من تحقيق ذلك بسبب عدم التوفيق في الفرص التي أتيحت لنا». وأتم حارس مرمى المنتخب الليبي: «الوقت لم يكن كافيا أمام المدرب الجديد للفريق للإعداد واختيار اللاعبين، لكننا حاولنا ولم يحالفنا التوفيق، والمستوى مبشر فيما هو قادم».

المنتخب الوطني لم يكمل استعداده بشكل جيد لهذه المباراة، حيث دخل في معسكر قصير بتونس، ولعب مباراة وحيدة أمام ليبيريا وخسر بهدف، أما المنتخب السوداني فأجرى عديد المباريات الودية. ورغم قصر المدة فإن مدرب المنتخب الوطني الإسباني خافيير كليمنتي، قال في تصريحات سابقة قبل المباراة: «إن مواجهة السودان في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وسنسعى خلالها لتقديم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز والتواجد في منافسات البطولة الكبرى». وأضاف كليمنتي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة: «بذلنا ما في وسعنا لاختيار أفضل العناصر لتلك المباراة المهمة، وأظن أننا نجحنا في ذلك، وهناك تقدم ملحوظ في الأداء، رغم الصعوبات التي واجهها بعض اللاعبين للمشاركة في المباراة».

مباراة منتخب ليبيا والسودان (إنترنت)

مباراة منتخب ليبيا والسودان (إنترنت)