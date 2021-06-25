تعرف على نتائج مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز

فريق الهلال. (إنترنت)

جرت اليوم الجمعة، 3 مباريات ضمن منافسات الأسبوع (الرابع عشر) الثالث إياب الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز.

وجمعت مباريات اليوم من منافسات الدوري الممتاز، الهلال مع التعاون والمدينة مع الخمس والاتحاد مع رفيق.

في طرابلس استطاع فريق الاتحاد الفوز على ضيفه فريق رفيق بثلاثية تناوب على تسجيلها كل من عمر الخوجة في الدقيقة التاسعة، وعلي العامري في الدقيقة 25، والمعتصم بالله صبو في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه الفوز رفع الاتحاد رصيده لـ34 نقطة، ويبقى في صدارة المجموعة الثانية مبتعدًا بسبع نقاط عن وصيفه الأهلي طرابلس الذي سيُقابل الشط غدًا، في ختام الجولة، أما رفيق فظل كما هو في المركز التاسع بـ13 نقطة.

ومني فريق التعاون بالخسارة التاسعة أمام فريق الهلال الذي استطاع الفوز عليه بهدفين دون رد، الهدف الأول جاء من علامة الجزاء تقدم لها فيصل البدري، وسجل منها الهدف الأول للهلال، وأضاف المحترف مختار سيسي الهدف الثاني.

بهذه النتيجة أصبح فريق الهلال في المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 32 نقطة، والتعاون بقي في مكانه برصيد 9 نقاط.

في المقابل، تمكن فريق الاتحاد المصراتي من تحقيق التعادل 1- 1 أمام ضيفه المدينة في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما بملعب مصراتة

فريق المدينة تقدم بهدف مهاجمه الكاميروني جاك هامان في الدقيقة 50 وعادل الاتحاد المصراتي النتيجة في الدقيقة 97 بواسطة لاعبه عبدالله الشعافي.

بنقطة التعادل رفع الاتحاد المصراتي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية وأصبح رصيد المدينة 15 نقطة في المركز الثامن.