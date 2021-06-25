الاتحاد يعبر «رفيق» ويعزز صدارته في الدوري الليبي الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 07:43 مساء
فريق الاتحاد. (إنترنت)

حقق فريق الاتحاد الفوز على نظيره رفيق بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت على ملعب طرابلس الدولي، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الرابعة عشرة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف الاتحاد كل من عمر الخوجة في الدقيقة التاسعة، والتونسي علي العامري في الدقيقة 25، والمعتصم بالله صبو في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه الفوز رفع الاتحاد رصيده لـ34 نقطة، ويبقى في صدارة المجموعة الثانية مبتعدًا بسبع نقاط عن وصيفه الأهلي طرابلس الذي سيُقابل الشط غدا، في ختام الجولة، أما رفيق فظل كما هو في المركز التاسع بـ13 نقطة.

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