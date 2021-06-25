«مسابقات اليد» تدعو الأندية للاجتماع الفني لنهائيات الدوري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 07:19 مساء
فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد. (إنترنت)

أعلنت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة اليد، عن موعد الاجتماع الفني، وإجراء القرعة الخاص بالفرق المشاركة بنهائيات الدوري الليبي لليد.

ونشرت الصفحة الرسمي للاتحاد بيانًا وجهت خلاله الدعوة للفريق جاء فيه: «ندعو كافة الفرق المشاركة في نهائيات الدوري الليبي لكرة اليد لفئة الكبار، لحضور الاجتماع الفني وإجراء القرعة الذي سيقام يوم غدٍ السبت، على تمام الساعة السابعة مساء بصالة فندق تاج بمدينة مصراتة».

ومن المقرر أن تستضيف مدينة مصراتة عرس كرة اليد الليبية، ونهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد التي ستُقام خلال الفترة من 28 من شهر يونيو الجاري، وحتى العاشر من شهر يوليو المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة 21 فريقًا، سيتم توزيعها، خلال هذا التجمع، على خمس مجموعات، حيث سيترشح الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة؛ لتتأهّل عشرة فرق للمشاركة في دوري المحترفين للموسم المقبل.

بينما ستشارك بقية الفرق الأخرى الحائزة على المراكز من الـ 11 إلى الـ 21 للمشاركة في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.

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