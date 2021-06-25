الأهلي بنغازي يتلقى ضربة موجعة بغياب أبرز عناصره أمام النصر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 04:20 مساء
حارس مرمى الأهلي بنغازي، مراد الوحيشي. (إنترنت)

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، عن أن فريق الأهلي بنغازي يتلقى ضربة موجعة بغيب أحد نجومه، قبل مباراة غدًا السبت، على ملعب شهداء بنينا، في ديربي بنغازي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة لحساب المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لموسم (2020/2021).

وقالت المصادر وفقا لـ«كووورة» إن مراد الوحيشي، حارس مرمى الأهلي بنغازي، سيغيب رسميا عن ديربي بنغازي. 

وغاب الوحيشي عن تدريبات فريقه، أمس الخميس، وتدريبات صباح اليوم، وذلك بسبب إصابة في الركبة لحقت به. 

ويتصدر الأهلي بنغازي ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 37 نقطة، بينما يحتل النصر وصافة المجموعة بـ34 نقطة. 

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا قد انتهت بفوز الأهلي بنغازي بنتيجة (3-1).

يشار إلى أن الصربي ديجان أرسوف، مدرب الأهلي بنغازي، لن يتواجد خلال لقاء الديربي، بسبب ظروف زوجته الصحية، التي منعته من الالتحاق بالفريق.

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