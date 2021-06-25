مواجهات مثيرة للمنافسة على صدارة المجموعتين أبرزها ديربي النصر والأهلي بنغازي

مباراة سابقة في الدوري الليبي. (الإنترنت)

عادت منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم إلى نشاطها من جديد مساء الأربعاء، بعد توقف قصير أفسح خلاله المجال لمشاركة المنتخب الليبي وخوضه مباراة تمهيدي بطولة كأس العرب أمام المنتخب السوداني، وجاءت العودة بانطلاق مباريات الأسبوع الثالث لمرحلة الإياب، فعلى صعيد مباريات فرق المجموعة الأولى تتصدر مباراة القمة جدول مباريات الأسبوع، حيث يلتقي فريق النصر بطل آخر نسخة كروية مع جاره الأهلي بنغازي يوم السبت المقبل.

ويتصدر الأهلي بنغازي ترتيب فرق المجموعة برصيد 37 نقطة، ويتطلع لمواصلة مسيرته الناجحة هذا الموسم، بينما يسعى النصر الملاحق المباشر له برصيد 34 نقطة لتشديد الملاحقة، ورد اعتباره عقب خسارته في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف لهدف، بينما يواجه الأنوار الذي يحتل المرتبة الحادية عشرة وما قبل الأخيرة برصيد سبع نقاط خليج سرت المنتعش صاحب المرتبة السادسة برصيد خمس عشرة نقطة، وستقام المباراة مساء اليوم الخميس بملعب شهداء بنينا، وكان لقاء الذهاب بينهما أسفر عن تعادل الفريقين دون أهداف.

ويستضيف نجوم أجدابيا، متذيل الترتيب بست نقاط، فريق الصداقة صاحب المرتبة الثامنة برصيد اثنتي عشرة نقطة، وستقام المباراة بملعب أجدابيا يوم الخميس، وكان لقاء الذهاب الأول قد حسمه فريق الصداقة لصالحه بهدفين لصفر. ويستقبل الهلال ثالث الترتيب برصيد 29 نقطة، والمتطلع للبقاء في دائرة المنافسة ضيفه التعاون تاسع الترتيب بنقاطه التسع، مساء الجمعة، وكان لقاء الذهاب بينهما أسفر عن تعادل الفريقين بهدف لهدف.

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المحلة يواجه الخمس

أما على صعيد منافسات إياب الجولة الثالثة لفرق المجموعة الثانية فيلتقى المحلة يوم الخميس بفريق الخمس، حيث يحل المحلة سادساً برصيد ست عشرة نقطة، بينما يحل الخمس رابعاً برصيد ثماني عشرة نقطة، وكان لقاء الذهاب أسفر عن تعادل الفريقين بهدف لهدف. فيما يلتقي متصدر الترتيب الاتحاد مع رفيق يوم الجمعة، حيث ينفرد الاتحاد بصدارة المجموعة برصيد 31 نقطة ويتطلع لتوسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه، بينما يحل رفيق تاسع الترتيب برصيد ثلاث عشرة نقطة، وكان لقاء الذهاب أسفر عن تعادل الفريقين بهدف لهدف.

ويستقبل فريق الاتحاد المصراتي، يوم الجمعة، ضيفه المدينة ويمر فريق الاتحاد المصراتي بواحدة من أفضل فتراته، حيث قفز إلى المرتبة الثالثة برصيد 26 نقطة، بينما تراجع المدينة إلى المرتبة السابعة برصيد أربع عشرة نقطة، وكان لقاء الذهاب الأول حسمه فريق المدينة لصالحه بهدفين لصفر.

الأهلي طرابلس يواجه الشرط وعينه على الصدارة

فيما تختتم مواجهات الأسبوع يوم السبت بلقاء الأهلي طرابلس الملاحق المباشر للمتصدر وصاحب المرتبة الثانية برصيد 27 نقطة، مع متذيل الترتيب فريق الشط برصيد ثماني نقاط، وكانت مباراة الذهاب الأولى قد حسمها فريق الأهلي بطرابلس لصالحه بهدفين لهدف، بينما يستضيف السويحلي على ملعبه بمصراته فريق الوحدة في آخر مباريات الأسبوع، حيث يحتل فريق السويحلي المرتبة الخامسة برصيد ست عشرة نقطة، بعد خصم نقطتين من رصيده، بينما يحتل فريق الوحدة المرتبة الحادية عشرة برصيد تسع نقاط، وكانت مباراة الذهاب الأولى انتهت نتيجتها لصالح فريق السويحلي بهدفين لهدف.

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وجهت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم خطاباً إلى نظيرتها في التحكيم العامة تطالبها بضرورة إيقاف المباريات التي تتأخر عن انطلاقها بـ30 دقيقة، بسبب دخول الجماهير، وتحمل الحكام مسؤولية تحديد من الجمهور المتسبب في ذلك لاتخاذ العقوبات اللازمة.

كما طالبت المسابقات من لجنة الحكام أن يعلن حكم المباراة نهايتها، ويصدر قراراً بفوز الفريق غير المخالف. وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم أصدر، في وقت سابق، قراراً بتغيير لجنة الحكام العامة.

يأتي هذا القرار أيضاً نتيجة دخول الجماهير في عديد الملاعب مما تسبب في إيقافات للمباريات وحدوث بعض الأحداث، من بينها الاعتداءات على حكام بعض المباريات.