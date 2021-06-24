مدرب «الأهلي بنغازي» يغيب عن قمة «النصر» في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 08:47 مساء
المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي الصربي ديجان أرسوڤ. (إنترنت)

أعلن نادي «الأهلي بنغازي»، غياب مديره الفني الصربي ديجان أرسوڤ، عن مباراة الفريق المقبلة في الجولة الثالثة من مرحلة الإياب بالدوري الليبي الممتاز، عندما يلتقي جاره «النصر» السبت المقبل.

وقال النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بسبب ظروف زوجته الصحية الصعبة، مدرب الفريق لكرة القدم ديجان أرسوڤ لم يتمكن من القدوم إلى بنغازي وحضور مواجهة الأسبوع الثالث من الدوري الليبي الممتاز».

ووافق مجلس الإدارة برئاسة خالد السعيطي، على طلب مدرب الفريق الأول لكرة القدم السفر إلى صربيا للاطمئنان على زوجته التي تمر بحالة صحية حرجة، على أن يعود قبل استئناف الأسبوع الرابع بدور الإياب من مسابقة الدوري.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي بنغازي»، تحت قياده مدربه الصربي ديجان، المجموعة الأولى في الدوري الليبي برصيد 37 نقطة.

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