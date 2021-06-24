المغرب بطلا لألعاب القوى العربية.. وليبيا عاشرا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 24 يونيو 2021, 07:51 مساء
البطلة الليبية رتاج السايح. (إنترنت)

توجت المغرب بطلًا لألعاب القوى العربيه الـ22 التي جرت أخيرًا على ملعب رادس بتونس، وشهدت مشاركة 430 لاعبًا مثلوا بلدان ليبيا ومصر والسعودية وقطر والعراق وعمان واليمن وفلسطين والأردن والسودان والبحرين والكويت والجزائر ولبنان والصومال وجزر القمر وجيبوتى وسورية والمغرب، وتونس البلد المستضيف.

وشهدت البطولة تنافسًا قويًّا ومثيرًا في سباقات 100متر، 200 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 5000 متر، 10000 متر، 20 كلم مشي، 110 أمتار حواجز، 3000 متر موانع والوثب (عالي وثلاثي وطويل)، والقفز بالعصا، ورمي الرمح، ودفع الجلة، ورمي القرص، وإطاحة المطرقة، 4× 100 تتابع، 4 ×400 تتابع، والعشاري. 

وجات النتائج النهائية على النحو التالي: 

توجت المغرب بكأس البطولة برصيد 31 ميدالية، منها 10 ذهبية + 9 فضية+ 12 برونزية، وجاءت ثانيًا تونس برصيد 16 ميدالية 7 ذهبية + 7 فضية + 2 برونزية.

وجاءت الجزائر ثالثًا بـ21 ميدالية، منها 6 ذهبية + 7 فضية + 8 برونزية، ورابعًا البحرين برصيد 11 ميدالية، منها 6 ذهبية + 3 فضية + 2 برونزية، وخامسًا مصر بـ20 يدالية، منها 10 ذهبية و4 فضية و6 برونزية.

وسادسًا العراق 13 ميدالية ميدالية، منها 5 ذهبية و2 فضية و6 برونزية، وسابعًا قطر برصيد 7 ميداليات ميدالية، منها 2 ذهبية و4 فضية و1 برونزية، وثامنًا الكويت 5 ميداليات، منها 2 ذهبية و1 فضية و2 برونزية.

وتاسعًا السعودية 2 ذهبية 1 فضية 1 برونزية، عاشرًا ليبيا 1 ذهبية + 1 برونزية، والحادي عشر السودان 2 فضية، والثاني عشر عمان 1 فضية، والثالث عشر لبنان 3 برونزية، والرابع عشر سورية 2 برونزية.

يشار إلى أن المشاركة الليبية في هذا المحفل العربي كانت بخمسة رياضيين وهم: محمد بن يوسف في سباقي 100/ 200 متر، وأحمد السباعي في سباقي 400 متر، وعلاء الجورني في سباق 800 متر، ورتاج السايح في رمي الجلة والقرص ومحمد وضاح في رمي القرص.

وتولى الإشراف على تدريب منتخب الرماية الليبي، المدرب الروسي سيرجي، ومساعده الوطني سالم السايح، ومدرب السرعات الجزائري بشير معيرش، ويساعده المدرب الوطني أبوبكرالتاورغي.

والتتويج بالبطولة كان من نصيب البطلة رتاج السايح بذهبية القرص وبرونزية دفع الجلة.

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