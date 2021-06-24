فريق المروج بطل نهائيات بطولة الأشبال لكرة اليد

فريق المروج بطل نهائيات بطولة الأشبال لكرة اليد. (إنترنت)

حقق فريق أشبال المروج لكرة اليد بطولة نهائيات فئة الأشبال بعد فوزه في آخر مباريات نهائيات البطولة على السلاوي، بنتيجة 38 هدفًا مقابل 26 هدفًا.

وكان الشوط الأول انتهى أيضًا لصالح فريق المروج بنتيجة (10/19)، وهي المباراة التي حددت الترتيب العام لفئة الأشبال.

وتوج فريق المروج ببطولة هذه الفئة، وتحصل فريق السلاوي الذي قدم مستويات جيدة في هذه البطولة على المركز الثاني، والهلال ثالثًا، والأهلي بنغازي رابعًا، والجزيرة خامسًا، والمشعل سادسًا.

ونال اللاعب رضوان المسماري من فريق المروج جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية بين فريقي المروج والسلاوي.

وقد تم تسليم كأس البطولة في ختام المباراة، التي جرت بقاعة المروج لفريق أشبال المروج بحضور عديد الشخصيات الرياضية.