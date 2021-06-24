شهداء عبدالجليل للتايكواند في دولية تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 24 يونيو 2021, 03:54 مساء
لاعبين في التايكواندو «itf». (إنترنت)

يشارك فريق شهداء عبدالجليل للتايكواند في البطولة الدولية بتونس الشقيق بمدينة سوسة، وذلك من الفترة 23-28/6 من هذه السنة.

ويشارك فريق شهداء عبدالجليل في هذه البطولة بالرياضيين معاذ علي عبدالسميع، وإبراهيم عبدالعزيز الصويعي، وعبدالمهيمن كعوان.

كما يشارك في البطولة الياس عمر، أحمد فوزي، فراس جوهر، ضياءعبدالعزيز، عاصم جمال المجدوب، ومحمد عبدالوهاب الصويعي.

وجاءت البطولة تحت إشراف المدربان عبدالعزيز الصويعي وعلاء الدين عبدالعزيز.

وتاتي المشاركة الليبية في إطار النهوض باللعبة التايكواندو وإفراز عدد من المواهب في هذه اللعبة.

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