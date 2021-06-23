«الأولمبي» يستعيد سكة الانتصارات بفوز قاتل على أبوسليم في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 09:00 مساء
مباراة الأولمبي وأبوسليم. (إنترنت)

حقق فريق الأولمبي، الفوز على نظيره فريق أبوسليم، بثنئاية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الإياب بالمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز.

تقدم الأولمبي على أبو سليم بنيران صديقة بهدف سجله فرج كوبا في مرماه في الدقيقة 40، وعادل أبوسليم النتيجة بواسطة عبدالله جديدو عند الدقيقة 53 من عمر المباراة.

ونجح الأولمبي في الوقت القاتل من المباراة من تسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء سجلها عبدالسلام حركة في الدقيقة 95 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز الثمين صعد الأولمبي إلى المركز السادس في المجموعة الثانية بعد أن رفع رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد أبوسليم عند 12 نقطة وبقي في المركز العاشر.

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