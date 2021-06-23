أبو سليم يسجل هدف التعادل أمام الأولمبي في الدوري الممتاز.. بث مباشر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 06:40 مساء
فريق الاولمبي. (إنترنت)

تعود منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم، إلى نشاطها مساء اليوم الأربعاء، بلقاء بين فريق أبوسليم ونظيره الأولمبي، في ثالث جولات إياب المجموعة الثانية.

ويحتل الأولمبي المرتبة الثامنة برصيد 14 نقطةً من 13 مباراة، فاز في ثلاث وتعادل في خمس، بينما يحلّ أبوسليم عاشرًا بـ 12 نقطةً من 13 مباراة، فاز في ثلاث وتعادل في مثلها.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين لصالح أبو سليم بهدفيْن لهدف في أول انتصار له في تاريخ مباريات الفريقيْن، حيث التقيا رسميًا لأول مرة في الموسم 2018– 2019 وتعادلا سلبيًا.

أضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة الأولمبي وأبو سليم في الدوري على قناة «WTV»

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبو سليم يسجل هدف التعادل أمام الأولمبي في الدوري الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
«الأسوأ آت».. تقرير أممي يحذر: العالم على أعتاب تداعيات مناخية كارثية
اقتصاد
لقاء سحاب بين كريستيانو ومبابي ضمن جولة الحسم في «يورو 2020»
رياضة عالمية
«القابضة للاتصالات»: إنشاء مدينة ذكية بالتعاون مع مصر
ليبيا
إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز السجن
عربى
«فرانس برس»: باب العزيزية من مقر القذافي إلى ملجأ العائلات الليبية الباحثة عن ...
ليبيا
فريق دولي يحذر من زيادة انعدام الأمن الغذائي في ليبيا بسبب الصدمات المناخية
ليبيا
«الحر» وطرح الأحمال يجتمعان على الليبيين ودرجة الحرارة تصل 48 في طرابلس
ليبيا
«بيتكوين» تنخفض لأدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر
اقتصاد
تأهل الأرجنتين وتشيلي إلى ربع نهائي «كوبا أميركا» وميسي يعادل رقم ماسكيرانو ...
رياضة عالمية
منافس جديد لـ«كلوب هاوس» من «فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
بدء محاكمة امرأة في فرنسا قتلت رجلا اغتصبها وهي طفلة
منوعات
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الهند تختبر طائرات مسيرة يمكنها تسليم أدوية إلى مناطق نائية