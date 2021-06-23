أبو سليم يسجل هدف التعادل أمام الأولمبي في الدوري الممتاز.. بث مباشر

فريق الاولمبي. (إنترنت)

تعود منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم، إلى نشاطها مساء اليوم الأربعاء، بلقاء بين فريق أبوسليم ونظيره الأولمبي، في ثالث جولات إياب المجموعة الثانية.

ويحتل الأولمبي المرتبة الثامنة برصيد 14 نقطةً من 13 مباراة، فاز في ثلاث وتعادل في خمس، بينما يحلّ أبوسليم عاشرًا بـ 12 نقطةً من 13 مباراة، فاز في ثلاث وتعادل في مثلها.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين لصالح أبو سليم بهدفيْن لهدف في أول انتصار له في تاريخ مباريات الفريقيْن، حيث التقيا رسميًا لأول مرة في الموسم 2018– 2019 وتعادلا سلبيًا.

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