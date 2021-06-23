90 دقيقة.. مدمرة لكليمنتي وصادمة للهوني ومخيبة للافي

كليمنتي بين الهوني واللافي. (أرشيفية : الإنترنت)

شهد الأسبوع الجاري، 3 صدامات في كرة القدم الليبية، الأولى تمثلت في خيبة أمل الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني الجديد العائد لتدريب المنتخب الأول، حيث فشل في أول مهمة رسمية له بالخسارة أمام السودان في مهد تصفيات كأس العرب، والثانية في خسارة نجم الكرة الليبية حمدو الهوني مع فريقه الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، والثالثة نفس الخسارة لزميله الدولي مؤيد اللافي في نفس البطولة والمرحلة، لكن مع الوداد البيضاوي المغربي.

سقوط كليمنتي

خسر المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، مباراته المهمة أمام نظيره السوداني بهدف سجله اللاعب محمد عبد الرحمن من ضربة جزاء في الدقيقة 15 من زمن المباراة، والتي اقيمت على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن التصفيات الأولية المؤهلة إلى كأس العرب قطر 2021، بذلك يودع المنتخب الليبي البطولة العربية، بعد اخفاق التأهل إلى دور المجموعات، والتي ستجري منافساتها خلال شهر ديسمبر المقبل.

بذلك ينضم السودان إلى المجموعة الرابعة بدلا عن منتخب ليبيا ليكون «صقور الجديان» بجانب منتخبي الجزائر ومصر في انتظار الطرف الرابع في المجموعة من الفائز من لقاء لبنان وجيبوتي، المقرر اقامته اليوم الأربعاء.

خسارة منتخب ليبيا أمام نظيره السوداني ووداعة للبطولة العربية مبكرا، قطع عليه تكرار مقابلة منتخب مصر مرتين في بطولتين كبيرتين، حيث يقع منتخبي الجوار في المجموعة السادسة المؤهلة لكأس العالم المقبل في قطر 2022، بجانب منتخبي أنغولا والغابون.

خسارة الهوني

حقق النادي الأهلي المصري العديد من الأرقام التاريخية والقياسية بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على الملعب الأولمبي برادس ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الأهلي والترجي السبت المقبل في مباراة الإياب على ملعب الأهلي السلام، حيث أن الفائز بمجموع المباراتين يصعد إلى الدور النهائي من البطولة.

خسر الترجي في وجود أهم أوراقه الرابحه الجناح الدولي الليبي حمدو الهوني، وسط العديد من الأرقام القياسية التي حققها الأهلي بعد الفوز بهذه المباراة، بجانب وجود العديد من الأرقام الخاصة للمدير الفني للفريق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ابرزها على الأطلاق تحقيق الأهلي المصري الفوز أربع مرات من أخر خمس مواجهات أقيمت في رادس.