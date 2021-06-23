الليبي سعيد عمر يدخل القائمة الرسمية لأبطال الجودو في طوكيو

الرياضي علي سعيد عمر (أرشيفية : الإنترنت)

نشرالاتحاد الدولي للجودو القائمة النهائية للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، ومن بينهم الرياضي الليبي ولاعب «اتحاد الشرطة» علي سعيد

جاء عمر ضمن القائمة الرسمية المعتمدة بعد أن حقق حلم التأهل لدورة الألعاب وسط الرياضيين المترشحين للألعاب الأولمبية في وزن فوق 100كلغ، إذ حصد نقاط التأهل بعد مشاركات إيجابية في البطولات الأفريقية والدولية المصنفة، كما حافظ على تصنيفه المتقدم وسط أبطال القارة.

ويلقي عمر دعمًا وتشجيعًا من نادي «اتحاد الشرطة» ورئيس النادي عدنان التريكي، فضلًا عن دعم اللجنة الأولمبية الليبية وقبلهما الاتحاد الليبي للجودو برئاسة سليمان الطبال قبل أن يغادر الاتحاد.