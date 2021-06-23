«الخمس» يشكل جهازه الفني الجديد قبل مواجهة «المحلة» في الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 23 يونيو 2021, 04:46 مساء
ميلاد الرواني (أرشيفية : الإنترنت)

كلفت إدارة نادي «الخمس» المدرب ميلاد الرواني مهام المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، ومساعده أمجد الشوال خلفًا لحمدي بطاو المستقيل، وهو شقيق اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي سالم الرواني.

«الخمس» شهد هذا الموسم تولي إدارته الفنية ثلاثة مدربين وهم عماد الدهماني وحمدي بطاو، وحاليًا ميلاد الرواني ويتواجد حاليًا في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

ويلتقي «الخمس» في الأسبوع الرابع عشر فريق «المحلة» غدًا الخميس، بملعب طرابلس الدولي في أول اختبار رسمي للجهاز الفني الجديد، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أُقيمت بملعب نادي «الخمس» انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف.

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