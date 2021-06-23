منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة يتجه إلى «أفريقية نيجيريا» بعد إعلان قائمته

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 23 يونيو 2021, 03:54 مساء
منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة (أرشيفية - إنترنت)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة قائمة المنتخب الذي سيشارك في بطولة أفريقيا بنيجيريا خلال شهر يوليو المقبل، وضم المدرب ربيع العربي، اللاعبون: أكرم الهادي، زكريا العجمي، الناجح خليفة (أبومليانة).

شمت القائمة أيضا،  محمد خميس، محمد حركات (نجوم صرمان)، وحامد الحمروني وأيمن النقريش وإبراهيم الهوشي ومحمد شاحوت وإبراهيم محمد والهادي القزيري وأبوبكر أبوختالة نادى (التحدي مصراتة)، وحسام التومي (الشرطة)، ومهند المقصي (القلعة)، ووسام محمود (الجامعة السنوسية).

يشار إلى أن منتخب ليبيا وضعته القرعة في البطولة الأفريقية بنيجيريا في منافسات المجموعة الرابعة وفي أولى مبارياته سيواجه منتخب الجزائر في التاسع من يوليو المقبل، وفي اليوم التالي يلتقي بالغابون وفي الثاني عشر من يوليو سيتبارى مع منتخب زامبيا.

وتعد البطولة الأفريقية مؤهلة لكأس العالم في أوكرانيا خلال العام الجاري.

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