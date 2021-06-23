«بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ14 من الدوري الليبي بعد العودة والبداية بالأخضر وشباب والجبل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 23 يونيو 2021, 01:54 مساء
فريق الأخضر في منافسات الدوري الليبي (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

سيكون الموعد، اليوم الأربعاء، مع أول ثلاث مباريات في الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى العام الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب البيضاء يلتقي فريق الأخضر رابع المجموعة الأولى، برصيد 28 نقطة، مع شباب الجبل عاشر المجموعة، برصيد تسع نقاط.

وعلى ملعب بنينا ببنغازي يستضيف فريق التحدي خامس المجموعة الأولى، برصيد 17 نقطة، فريق دارنس سابع المجموعة بـ13 نقطة، وبملعب طرابلس سيجمع اللقاء بين أبوسليم عاشر المجموعة الثانية بـ12 نقطة مع الأولمبي ثامن المجموعة بـ14 نقطة.

وغدا الخميس، تقام ثلاث مباريات أيضا، فعلى ملعب بنينا الأنوار يستضيف خليج سرت، وبملعب طرابلس المحلة يلتقي الخمس، وبملعب أجدابيا الصداقة يحل ضيفا على نجوم أجدابيا.

والجمعة، بملعب طرابلس الاتحاد يلتقي رفيق، بملعب مصراتة المدينة يحل ضيفا على الاتحاد المصراتي، وبملعب بنينا الهلال يستضيف التعاون.

أما السبت المقبل، تختتم مباريات الأسبوع الرابع عشر بإقامة آخر ثلاث مباريات، بملعب طرابلس الشط يلتقي الأهلي طرابلس، وبملعب مصراتة السويحلي يستضيف الوحدة، وبملعب بنينا سيكون الموعد مع قمة مرتقبة بين قطبى بنغازي النصر والأهلي بنغازي.

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