«التحدي» و«الجيل الصاعد» يتوجان ببطولة الراحل بشير عمران

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 03:44 مساء
جانب من بطولة الراحل بشير عمران لكرة القدم المصغرة (إنترنت)

اختُتمت بنجاح بنادي «التحدي مرزق» بطولة الراحل بشير عمران لكرة القدم المصغرة على صعيد الناشئين والقدامى بمشاركة أندية «التحدي» و«الريف و«الشروق» و«النصر» و«الجيل الصاعد» و«الإيمان».

وفي تصريح خاص لمدير المركز الإعلامي بنادي «التحدي مرزق»، أكرم موهوب إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، قال: «البطولة كانت تخليدًا ووفاءً لاسم الراحل بشير عمران، وشهدت مبارياتها تنافسًا قويًّا ومثيرًا».

وأضاف: «جاءت النتائج لتشهد تتويج نادي التحدي مرزق بكأس بطولة الناشئين برصيد12 نقطة، وجاء ثانيًا النصر بـ9 نقاط، وثالثًا الشروق 6 نقاط، ورابعًا النسور 3 نقاط، جاء خامسًا الإيمان دون نقاط».

واختتم أكرم حديثه قائلًا: «كما توج نادي الجيل الصاعد بطلًا للقدامى برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة جاء الريف ثانيًا برصيد 12 نقطة، وثالثًا التحدي 10 نقاط، ورابعًا الشروق 6 نقاط، وخامسًا (التحدي 2) برصيد 3 نقاط، وسادسًا الإيمان دون نقاط».

جانب من بطولة الراحل بشير عمران لكرة القدم المصغرة (إنترنت)
جانب من بطولة الراحل بشير عمران لكرة القدم المصغرة (إنترنت)
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