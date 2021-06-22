أبوعزة: مواهب واعدة في بطولة الوفاء للملاكمة ببنغازي

جانب من منافسات الملاكمة (إنترنت)

نظمت بطولة الوفاء للملاكمة بنادي السواعد في بنغازي، تخليدًا لاسم الراحلين سليمان الشويهدي ورمضان العربي، صاحبي الباع الكبير في اللعبة.

وفي تصريح خاص للحكم مفتاح أبوعزة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، قال: «البطولة كانت بادرة وفاء رائعة وتميزت بالمشاركة من أندية الهلال والنصر والنجمة والسواعد والمدينة ومخلوف وسلطان ونادي الشريف أجدابيا والأكاديمية وصالة المدينة الرياضية وكلية التربية».

وأضاف: «شهدت إقامة 20 مباراة في فئات الناشئين والأواسط والكبار، وشارك في إدارتها 13حكمًا، وتحصل الفائزون على ميداليات ذهبية ومنحت اللجنة المنظمة درعًا الوفاء لأسر الفقيدين».

وأكمل أبوعزة: «برز في البطولة عدد من الملاكمين الواعدين، من بينهم مهند الدويلي من أواسط نادي المدينة، وجمعة داود من أواسط نادي النجمة، ومحمد الصفراني من أواسط نادي مخلوف، وأحمد الكوم من أواسط صالة المدينة، ويحيى محمود من نادي سلطان».

جانب من منافسات الملاكمة (إنترنت)

جانب من منافسات الملاكمة (إنترنت)

جانب من منافسات الملاكمة (إنترنت)