التعادل السلبي يحسم مواجهة الأهلي بنغازي والمدينة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 01:54 صباحا
مباراة ودية بين الأهلي بنغازي والمدينة. (إنترنت)

انتهت المباراة الودية التي أقيمت بملعب بنينا بين الأهلي بنغازي وضيفه فريق المدينة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة شهدت حضور جماهيري وشهدت فرض ضائعة من كلا الفريقين.

وكرمت إدارة الأهلي بنغازي الفريق الضيف في زيارة تعزيز روابط الصداقة بين الفرق الليبية.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الفريقين للجولة الرابعة عشرة من الدوري الليبي الممتاز، والتي ستنطلق يوم الأربعاء القادم 23 يونيو.

هذا وسيواجه الأهلي بنغازي النصر في ديربي بنغازي يوم السبت 26 يونيو، بينما يلعب المدينة أمام الاتحاد المصراتي على أرضية ملعب مصراتة يوم الجمعة 25 يونيو.

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