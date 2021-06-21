اجتماع مشترك بين وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية

اجتماع مشترك بين وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية. (إنترنت)

عقد اجتماع مشترك ظهر اليوم، بين وزيرالرياضة بحكومة الوحدة الوطنية،عبدالشفيع الجويفي، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية جمال الزروق، في مقر الوزارة بطرابلس بحضور وكيل شؤون الأندية، ومستشاري الوزارة والنائب الثاني باللجنه الأولمبية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية العامة.

وتناول الاجتماع مناقشة ماتشهده الساحة الرياضية من مناكفات وتدخلات وصعاب أثرت سلبا في المشهد الرياضي الليبي، كما تم التطرق لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل دراستها، وانتهى اللقاء على الاتفاق بالتخطي لكل هذه الأحداث والتأكيد على توحيد الصف بما يعود على صالح الرياضة الليبية.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة فإنه من المتوقع أن يصدر عن هذا الاجتماع بيان بالخصوص خلال اليومين القادمين.