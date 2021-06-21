4 محاضرات في دورة دراسات حكام السلة العرب

دورة دراسات حكام السلة العرب. (إنترنت)

تنطلق بداية من اليوم الإثنين، دورة دراسات الحكام العرب، لكرة السلة (أون لاين) تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العربي لكرة السلة.

واليوم الإثنين سيكون الموعد مع أولى المحاضرات، بعنوان (التحكيم أثناء توقف الكرة / وخطا السلوك غير الرياضي) للمندوب الفني بالاتحاد الدولي وفيق سلوم (سوريا).

وغد الثلاثاء تقام محاضرة بعنوان (كيفية اتخاذ القرار / المسافة واتخاذ القرار) يلقيها مراقب الاتحاد الدولي لكرة السلة الأردني ناصر أبوراشد.

والأربعاء تقام محاضر للمحاضر المصري أحمد الفلكي بعنوان (أساسيات وميكانيكية التحكيم بثلاث حكام).

وفي اليوم الختامي الخميس، المحاضر السوري شحاده آله رشي، يلقى محاضرة عن (تعديلات القانون).