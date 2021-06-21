16 مشاركا في بطولة جامعات المنطقة الغربية لكرة المضرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 21 يونيو 2021, 04:44 مساء
منافسات كرة المضرب (أرشيفية : الإنترنت)

أكد عضو اللجنة الفنية لكرة المضرب بالاتحاد الليبي لرياضة الطلاب أحمد موحان في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن بطولة جامعات المنطقة الغربية لكرة المضرب ستقام السبت المقبل على ملاعب التنس بالمدينة الرياضية بطرابلس بمشاركة اللاعبين أحمد مصطفى موحان ومحمد رضا الجلاح ومحمد ميلاد امبارك.

أيضًا سند حبيب الحداد ومحمد سلطان ومهند محمد الترهوني وحسين العالم ومحمد البوزيدي وعبدالعزيز الذويب وإبراهيم الشتيوي ومحمد الشريف وعبدالحكيم المنصوري وهيثم يونس وعبيده خيري العجيلي ومحمد فتحي القماطي وعلي فتحي أبوخشيم.

وأضاف موحان أن تصفيات مماثلة ستقام لطلاب الجامعات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، ويتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل منطقة لنهائيات بطولة ليبيا لكرة المضرب للجامعات التي تستضيفها مدينة البيضاء في العاشر من يوليو المقبل.

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