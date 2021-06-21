الليبي علي العر يتوج بفضية «شطرنج المتوسط»

منافسات الشطرنج في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

توج الليبي علي العر بالميدالية الفضية في بطولة البحر المتوسط للشطرنج الخاطف التي جرت بالجبل الأسود وسط مشاركة 34 لاعبًا مثلوا 13 دولة متوسطية من بينهم أستاذ دولي كبير وخمسة لاعبين يحملون لقب «أستاذ دولي» و 8 لاعبين يحملون لقب «أستاذ اتحادي» ولاعب مرشح لنيل لقب «أستاذ اتحادي».

جاءت النتائج النهائية لتشهد التتويج بأول الترتيب والميدالية الذهبية الأستاذ الدولي نادريم من كوسوفو التصنيف 2486 برصيد 7.5 نقطة، كما توج الليبي علي العر تصنيف 2131 بالميدالية الفضية برصيد 7 نقاط، ونال البرونزية الأستاذ الدولي كادريك من البوسنة والهرسك تصنيف 2396 برصيد 6 نقاط، ورابعًا البرتغالي سانتوس التصنيف 2049 برصيد 6 نقاط.

جاء خامسًا البرتغالي فرانشيسكو تصنيف 2234 برصيد 6 نقاط، وسادسًا أرمين موسنيكتش من مونتيغرو التصنيف 2313 برصيد 6 نقاط، وسابعًا التركي إيسيك التصنيف 2089 برصيد 5.5 نقطة، وثامنًا ميلكوفيتش من مونتيغرو التصنيف 2291 برصيد 5.5 نقطة، وتاسعًا فلوفيتش من مونتيغرو التصنيف 2290 برصيد 5.5 نقطة، وعاشرًا التركي أوزنير التصنيف 1877 برصيد 5.5 نقطة.