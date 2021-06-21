«ليبيانا» والسويحلي ومجلس الرياضة بمصراتة في تكرم بطل الأثقال أبوزريبة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 21 يونيو 2021, 02:59 مساء
تكرم بطل الأثقال أبوزريبة (فيسبوك)

شهدت قاعة نادي «السويحلي» بمصراتة، أمس الأحد، احتفالية تكريم متميزة أقامتها شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول ونادي «السويحلي» ومجلس الرياضة بمصراتة، كرم فيها بطل رفع الأثقال الأفريقي أحمد أبوزريبة المتوج أخيرًا بثلاث ميداليات ذهبية أفريقية، بمبلغ 22000 ألف دينار، منها عشرة آلاف دينار من شركة «ليبيانا»، ومثلها من نادي «السويحلي»، و2000 دينار من مجلس الرياضة بمصراتة.

وفي بادرة طيبة قامت إدارة نادي «السويحلي» أيضًا بتكريم عدد من الشخصيات بدروع التميز، تقديرًا لدعمهم وتشجيعهم للرياضيين المتميزين، وهم رئيس مجلس الإدارة بشركة «ليبيانا» عبدالمنعم الحجاجي، ورئيس قسم الإعلام والنشاط بـ«ليبيانا» عادل القريو ومدير «ليبيانا» فرع المنطقة الوسطى أبوعبدالله، ورئيس فريق النشاط بشركة «ليبيانا» بالمنطقة الوسطى وائل عبيد، ورئيس وحدة الإعلام بشركة «ليبيانا» إبراهيم الثابت، كما قامت رابطة الجمهور بنادي «السويحلي» بتقديم درعين للبطل أحمد أبوزريبة، ومدربه خليل شنينة.

يذكر أن شركة «ليبيانا» لها بوادر إيجابية في تشجيع ودعم وتحفيز الرياضيين المتميزين، ومن بينهم رعايتها لبطل كمال الأجسام كمال القرقني المتوج بذهبية وفضية أقوى البطولات العالمية «مستر أولمبيا»، وأيضًا رعايتها بطل الملاكمة الليبي مالك الزناد، الذي حقق 17 انتصارًا متتاليًا في عالم الملاكمة الاحترافية.

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