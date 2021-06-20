«عمومية الجولف» تعتمد حساباتها الختامية والميزانية المقترحة للعام 2022

جانب من اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للجولف (فيسبوك)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للجولف، اليوم الأحد، اجتماعها العادي الأول بقاعة الاجتماعات مركز اللحام بتاجوراء برئاسة رئيس الجمعية العمومية ورئيس الاتحاد سالم موسى وبحضور مراقب الأولمبية الليبية الهمالي فتحي ونائب رئيس الاتحاد محمد العمامي والأمين العام حسين أبوعرقوب وأمين الصندوق أبوبكر الطويري.

وحضر أعضاء المكتب التنفيذي سالم القعود ومصباح الطويري ونجمه الدائري، ومندبو أندية المعلمين وأبي الأشهر وفشلوم وقرقارش التخصصي وأبومليانة وسيدي سليم والترسانة ببنغازي الجديدة والنصر والتحدي والأهلى غريان وناصر غريان والمسيرة.

وأشاد رئيس الاتحاد بدعم ناديي المعلمين وفشلوم للاعبيهم، كما تمت مراجعة المحضر السابق والمصادقة عليه واعتماد النظام الأساسي للاتحاد الليبي للجولف، كما تم الاتفاق على عديد النقاط، ومن بينها التركيز على فئة الناشئين واستعراض برنامج النشاط الداخلي والخارجي للاتحاد والميزانية المقترحة له والتأكيد على مضاعفة الاهتمام بملاعب الجولف وتعشيبها، والتركيز على دعم الاتحادات الفرعية والاهتمام ببرامج التطوير للحكام والمدربين.

وبخصوص انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد، تم الاتفاق على تفويض اللجنة الأولمبية بتشكيل لجنتي الانتخاب والاستئناف، وتكليف أمين عام الاتحاد حسين أبوعرقوب التواصل والتنسيق مع اللجنة الأولمبية فى هذا الشأن.

وتم الاتفاق على تكليف نائب رئيس الاتحاد السابق رمضان العابد رئاسة المكتب الإعلامي بالاتحاد.