العابد: خسارة منتخب كرة القدم الليبية النسائية (15/0) مر مرور الكرام

حدهم العابد (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت حدهم العابد أنها خاضت تجربة الانتخابات للترشح لعضوية المرأة في انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، لكنها صدمت بواقع الانتخابات وعدم البحث عن معايير الكفاءة والتميز، مؤكدة أن منافستها تجاوزت المدة القانونية في الترشح لثالث دورة ولم تقدم التطور اللازم للكرة النسائية.

وأضافت العابد في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، قائلة: «إن خسارة المنتخب الليبي مع إثيويبا بخمسة عشر هدفًا لصفر من سنوات في تصفيات كأس العالم كارثة كروية وأمر معيب، وللأسف مر مرور الكرام».

وأضافت: «أن لعبة الانتخابات تحكمها المصالح والعلاقات الشخصية».

يذكر أن حدهم هي متخصصة في كرة القدم وقامت بالتدريب في عدة أكاديميات وتحمل دكتوراه في التغذية الرياضية.