اجتماع «عمومية الجولف» يحسم ملفات مهمة

منافسات الجولف في ليبيا (فيسبوك)

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للجولف، اليوم الأحد، اجتماعها العادي الأول للعام 2021 بصالة اجتماعات مركز اللحام بتاجوراء، وعلى طاولة الاجتماع عديد الملفات.

أبرز تلك الملفات تقرير المكتب التنفيذي عن أعماله للعام 2020 وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام 2021 واعتمادها، مع اعتماد الحساب الختامي للعام 2020 ومشروع ميزانية العام 2021، بجانب تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون أو تفويض اللجنة الأولمبية بذلك.



أيضًا ستتم مناقشة الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، ويشار إلى أن الاتحاد الليبي للجولف أجاز لرئيس النادي، بتكليف رسمي، حضور نائبه أو مَن يخوله الاجتماع، ويكون له حق اتخاذ القرار وفق القواعد المنظمه لذلك.