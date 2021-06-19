براعم وأواسط الأهلي طرابلس أبطال المنطقة الغربية

فريق أواسط الأهلي طرابلس (فيسبوك)

حسم أواسط وبراعم الأهلي طرابلس بطولة المنطقة الغربية لأندية الممتاز في كرة القدم قبل انتهاء جدول المباريات بجولتين.

حقق فريق الأواسط الفوز على فريق رفيق بنتيجة 2-0 وتصدر للدوري، برصيد27 نقطة، وبفارق ست نقاط على الوصيف، بينما حسم فريق البراعم الصدارة بـ29 نقطة وبفارق 11 نقطة على الوصيف.

كان فريق براعم الأهلي طرابلس فاز، أمس الجمعة، على براعم الشط بهدف مقابل لا شيء، فوز معنوي يضاف إلى انتصارات البراعم بعد أن ضمنوا لقب المسابقة لهذا الموسم من الجولة الماضية.

أما فريق أشبال الأهلي فيتواجد حاليا في الترتيب الثاني بـ29 نقطة، وبفارق نقطة عن المتصدر.

حارس أواسط الأهلي أيمن التيهار يحافظ على نظافة شباكه في جميع المباريات باستثناء مباراة وحيدة، استقبل فيها هدف من ركلة جزاء.